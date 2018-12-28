РИАМО - 28 дек. Неизвестный похитил премиальный кроссовер Lexus LX 570 с охраняемой парковки в столичном районе Свиблово, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Уржумская, дом 1, корпус 3.

«По данном адресу с территории охраняемой стоянки неизвестный похитил автомобиль Lexus LX 570, принадлежащий безработной 31-летней женщине из Волгоградской области. Материальный ущерб составил около 7,51 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи проводится доследственная проверка, добавил он.