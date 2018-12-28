РИАМО - 28 дек. Неизвестный похитил премиальный кроссовер Lexus LX 570 с охраняемой парковки в столичном районе Свиблово, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Инцидент произошел на улице Уржумская, дом 1, корпус 3.
«По данном адресу с территории охраняемой стоянки неизвестный похитил автомобиль Lexus LX 570, принадлежащий безработной 31-летней женщине из Волгоградской области. Материальный ущерб составил около 7,51 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.
По факту кражи проводится доследственная проверка, добавил он.
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