РИАМО – 28 дек. На Лаговском пруду подмосковного Подольска завершается финальный этап работ по благоустройству, жители смогут отдохнуть там уже летом 2019 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«На Лаговском пруду в текущем году завершается второй этап работ. В 2019 году место отдыха начнет работать в полном объеме. Для удобства отдыхающих предусмотрены асфальтовые дорожки, детская площадка, скамейки и урны, освещение, оборудованное место для спасателей, кабины для переодевания, благоустроенная прибрежная зона. Реконструированы туалет и контейнерная площадка, оборудована парковка», – сказал Пестов.

Он также отметил, что в соответствии с разработанной концепцией планируется обустройство пляжной зоны реки Петрица, которая будет включать в себя лодочный и пешеходный пирсы, мини-кафе на воде в виде декоративного парусного корабля и летнюю площадку в виде экзотического плавающего островка с декорациями.

«Будут обустроены пляжные места для отдыха у воды с навесами, лежанками, площадками для игр в мяч и бадминтон. Предусмотрены скамейки для отдыха оригинальной формы, фонари уличного освещения, урны, кабинки для переодевания, спортивные площадки», – отметил Пестов.

Также планируют возвести пешеходный мост через разлив реки Петрица, соединяющий ее восточный и западный берега.