РИАМО - 28 дек. Неизвестные в столичном районе Хамовники похитили из салона автомобиля Lexus рюкзак, в котором находилось свыше 1 миллиона рублей, техника Apple и мобильный телефон, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

С заявлением о краже по адресу: улица 1-я Фрунзенская, 8, в полицию обратился генеральный директор одной из столичных компаний.

«Двое неизвестных разбили стекло в его автомашине Lexus LX 570 и совершили кражу рюкзака, в котором находились денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей, iPad, MacBook и телефон сотовой связи», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.