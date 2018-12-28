РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 дек. Полицейские подмосковного Королева просят жителей быть внимательными в новогодние праздники и остерегаться мошенников, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Перед новогодними праздниками и в каникулы мошенники становятся особенно активными. Доверчивым людям предлагают купить что-либо и оставить задаток, либо сами становятся покупателями и просят номера карт и CVC-коды. Также гражданам предлагают купить и установить счетчики и прочие бытовые приборы, рассказывая о ложных социальных программах.

«Нужно быть бдительными: не сообщать номера своих банковских карт и пин-коды, не производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах. При сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денег нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», – сказала Еруновская.

Она также отметила, что особенно часто на удочку мошенников попадаются пожилые люди. Им необходимо постоянно напоминать о мошенниках и о том, как они обманывают. Это особенно актуально в праздники, мошенники пользуются суетой и новогодним настроением, придумывают несуществующие подарки.

О случаях мошенничества необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: дежурная часть УМВД – 8 (495) 511-59-00, дежурная часть Болшевского отдела полиции – 8 (495) 519-98-55, дежурная часть Костинского отдела полиции – 8 (495) 519-35-02, дежурная часть Центрального отдела полиции – 8 (495) 511-83-05.