РИАМО – 28 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором содержатся положения о стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, сообщает Газета.ru.

«Утвердить прилагаемую стратегию развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года», — говорится в документе.

Данный проект стратегии внесло в правительство министерство природы России.

Под минерально-сырьевой базой России понимаются все разведанные и оцененные запасы полезных ископаемых, включая локализованные и прогнозные ресурсы.