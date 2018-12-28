РИАМО - 28 дек. На 30-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» в деревне Островцы Раменского района Подмосковья открыли новый модульный надземный переход, его длина составляет 28 метров, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» ввело в эксплуатацию новый модульный надземный переход на 30-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» в деревне Островцы. Конструкция сооружения представляет собой сборно-разборный комплекс: в короткие сроки его можно демонтировать и использовать повторно в другом месте», - говорится в сообщении.

При этом сборно-разборный комплекс прочный и долговечный – срок службы такого объекта составляет до 50 лет.

Длина пролетного строения перехода составляет 28 метров, а ширина – порядка 2,5 метров. Для защиты пешеходов от ветра и осадков предусмотрено светопрозрачное покрытие из поликарбоната. Переход оборудован оцинкованными перилами, в темное время суток освещается энергосберегающими светодиодными светильниками.

«Новый надземный переход свяжет густонаселенный жилой квартал с объектами социального обеспечения – школами, детскими садами, поликлиниками и больницами. Будет обеспечена не только полная безопасность пешеходов, но и беспрепятственный проезд для транспорта на участке с высокой интенсивностью трафика – порядка 80 тысяч автомобилей в сутки», - поясняется в материале.