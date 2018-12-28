РИАМО - 28 дек. В подъезде дома на улице Шама в подмосковном Дзержинском обнаружили труп неизвестного мужчины, тело направили в морг, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«27 декабря в 04:10 в Дзержинском, улица Шама, в подъезде на лестничной площадке без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 45-50 лет», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.

По данному факту следователи проводят проверку, заключил представитель пресс-службы.