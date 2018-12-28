РИАМО - 28 дек. Краснодарский край, Московская область и Республика Крым вошли в топ-3 самых популярных у туристов городов и регионов России по итогам года, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В первую пятерку российских регионов, популярных у туристов, вошли Краснодарский край (16,8 миллиона туристов), Московская область (15 миллионов), Республика Крым (6,7 миллиона), Ленинградская область, Приморский край и Владимирская область – более 5 миллионов туристов», – говорится в сообщении.

А топ-5 городов России, популярных у туристов, вошли Москва (23,5 миллионов туристов), Санкт-Петербург (8,5 миллионов), Сочи (более 6 миллионов), Казань и Владивосток – более 3 миллионов туристов.

Кроме того, свыше 60 миллионов составило число туристов в России в этом году, включая более 5 миллионов иностранных туристов, что на 7% больше, чем в 2017 году.

«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, прошедший в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года, стал главной причиной роста туризма в стране», – поясняется в материале.

Рейтинг составлен по результатам анализа туризма в городах и регионах России по данным на конец года.

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