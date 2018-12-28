РИАМО - 28 дек. В Пресненском районе Москвы четверо неизвестных мошенническим способом похитили у 33-летнего мужчины 11 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел накануне днем у дома 14, строение 2, в Большом Козихинском переулке.

«Четверо неизвестных, злоупотребив доверием потерпевшего, мошенническим путем завладели его денежными средствами в сумме 11 миллионов рублей, которые являлись его личными сбережениями, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, добавил он.

Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве сообщал, что в центре Москвы двое вооруженных пистолетом неизвестных напали на мужчину, сидевшего в своем автомобиле и похитили у него крупную сумму денег.