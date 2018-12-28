РИАМО – 28 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, сообщает Газета.ru.
Данный законопроект предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения.
«В частности, документ полностью запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом», – отмечается в материале.
Кроме того, вводится запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях и садовых участках. Предусматривается конфискация диких животных, содержащихся или используемых с нарушением закона.
Также запрещается пропаганда жестокого обращения с животными и содержание их в барах и ресторанах.
Согласно новому закону, собак потенциально опасных пород необходимо выгуливать обязательно с намордником, поводком и ошейником.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии