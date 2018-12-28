РИАМО – 28 дек. Эксперты Роскачества изучили 29 торговых марок российской икры разных видов лососевых рыб – нерки, кижуча, горбуши, кеты – по 32 показателям качества и безопасности, в некоторых банках выявлена подмена продукта более дешевым, сообщает Федеральное агентство новостей.

Икра оценивалась в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до 2 тысяч рублей за упаковку.

«В продукции пяти марок эксперты выявили видовую подмену икры. В продукции двух компаний, кроме икры горбуши, которая была заявлена на упаковке, в банке нашли ДНК кеты. В икре другого бренда, помимо заявленной нерки, специалисты также зафиксировали кету», – отмечается в материале.

Кроме того, две компании подменили икру ради удешевления продукта, вместо нерки и радужной форели в банку отправили икру более дешевой горбуши.

Во всех образцах специалисты не зафиксировали плесени, сульфитредуцирующих клостридий, а также патогенных микроорганизмов. В каждой банке оказалась настоящая икра без красителей.

В десяти товарах исследование выявило проблему роста микробиологических показателей. Несколько торговых марок не прошли испытание на группу бактерий кишечной палочки, повышенное количество микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжи и золотистый стафилококк.

При этом в икре не было личинок, следов или превышений по антибиотикам тетрациклиновой группы, групп сульфаниламидов и хинолонов, а также левомицетина.