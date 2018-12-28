РИАМО - 28 дек. В Подмосковье планируют создать свыше 200 всесезонных площадок для отдыха в лесу, в рамках пилотного проекта уже до конца этого года откроются девять таких зон, сообщил РИАМО заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«Это уникальный проект. С 30 декабря будут открыты девять мест в лесах для отдыха граждан, и это только начало. Долгосрочная задача - создание более 200 территорий всесезонного комфортного и безопасного отдыха населения в лесу», - сказал Куракин.

Первые места отдыха в лесах откроются в городских округах Подольск, Ликино-Дулево, Балашиха, Наро-Фоминский, Клин, Красногорск, Луховицы, а также в Воскресенском и Сергиево-Посадском районах.

«Цель нашего пилотного проекта - перейти от «дикой» рекреации, при которой наносится ущерб лесу и природе, появляется мусор в лесу и возникают проблемы с пожарной безопасностью, к комфортному и безопасному отдыху на хорошо организованных участках леса. Каждое лесничество и каждый муниципалитет знает места, где граждане любят проводить время в лесу и какова их цель – занятие спортом или просто прогулка с детьми. Получилось, что именно жители определили такие территории», - добавил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

В Воскресенск в честь открытия зоны отдыха в лесу, которое состоится 29 декабря, приедут Дед Мороз со Снегурочкой и костюмированные театрализованные персонажи, горожан также ждет музыка и игровые эстафеты.

В Подольске планируется размещение горок и сезонных аттракционов, пунктов обогрева, питания и охраны. Лесная зона отдыха здесь откроется 30 декабря. В Балашихе жители также смогут окунуться в прорубь. Место для рекреации тут откроется также 30 декабря.

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