РИАМО - 28 дек. В российской столице формируют комплексы беспилотников для борьбы со злоумышленниками, которые используют дроны и коптеры, пишет в пятницу газета «Известия».

«Первые аппараты уже поступили в распоряжение полиции, а к весне будут сформированы полноценные комплексы», – сказал руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Но чтобы успешно справляться с криминальными беспилотниками, нужно также создать в городе инфраструктуру для их обнаружения: датчики, камеры и нейросети.

Согласно техзаданию на поставку беспилотных авиасистем, полицейские дроны будут применяться для высотного наблюдения, патрулирования местности и осмотра мест происшествий. Кроме того, на них установят специальное оборудование. С его помощью можно будет нейтрализовать беспилотник, который ведет нелегальную съемку или доставляет запрещенный груз.

«Пока нет всплеска преступлений, совершенных с использованием беспилотников. Но мы видим, как технологии развиваются. Совершенно очевидно, что эти аппараты должны использоваться только с разрешения — особенно в центре города или в местах массового скопления людей. Мы предвосхищаем ситуацию, работаем на опережение и понимаем, что у полиции должны быть такие технические средства», – пояснил Черников.

Он уточнил, что комплексы беспилотников будут базироваться в двух автомобилях, рассчитанных на передвижение по плохим дорогам. Поэтому, при необходимости, операторы смогут выехать в любую точку города или области. В состав комплекта войдут несколько мультикоптеров, а также беспилотники самолетного типа (малого и среднего классов). Устройство для подавления радиосигнала сможет воздействовать на дрон нарушителя с расстояния до 600 метров при прямой видимости.

Только прежде чем обезвреживать беспилотник, его нужно найти. А для этого потребуется развитая инфраструктура обнаружения.

«Сейчас в Москве тестируют систему, датчики которой установлены на Останкинской телебашне, они распознают запуск коптеров по радиосигналу», – уточнил разработчик дронов и роботизированных систем Михаил Липатов.

Он добавил, что для обнаружения дронов и копетров также можно применить технологии машинного зрения. Для этого необходимо создать 3D-карту города на основе отсканированного пространства и сервер, который будет обрабатывать информацию.

«И должна создаваться модель реального времени – тогда нейронная сеть сможет к ней подключиться и вычислять угрозы. Можно использовать и городские камеры – но они должны быть цифровыми. Это довольно затратно, зато тогда мы сможем совершенно четко регистрировать несанкционированный взлет в любой точке города», – подчеркнул эксперт.

Липатов добавил, что пока существующие в столице системы находятся в тестовом режиме. Небо над Москвой внутри МКАД закрыто для полетов – в том числе и беспилотной авиации, даже если речь идет о «бытовых» коптерах. Исключение делается для экстренных служб. За пределами кольцевой автодороги запускать дроны можно, но только с разрешения департамента региональной безопасности Москвы. Нарушителям грозит штраф.