РИАМО - 28 дек. Общая загруженность дорог столицы утром в пятницу составляет 3 балла из 10 возможных, это достаточно необычно для Москвы, которая с середины декабря стоит в предновогодних пробках, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки».

«Сейчас на дорогах Москвы неожиданно свободно. Общий балл в городе – 3 балла, что на 3 балла ниже обычного», – говорится в сообщении.

Полностью свободен МКАД – скорость транспортного потока составляет порядка 80 километров в час. Аналогичная ситуация на Третьем транспортном кольце (скорость движения около 65 километров час). На Садовом кольце также неожиданно свободно, средняя скорость – около 50 километров в час.

Единственная загруженная улица города – Тверская по направлению в центр, там скорость упала до 10 километров в час.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.