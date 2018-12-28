РИАМО – 28 дек. На решение пяти самых актуальных проблем городского округа Подольск в ближайшие несколько лет требуется 13 миллиардов рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Николай Пестов.

«Одной из самых чувствительных проблем является большой объем ветхого жилья. Для ее решения, в частности, необходимо ускорить передачу городу микрорайона Кузнечики-2, жилой фонд которого принадлежит Минобороны РФ», – сказал Пестов.

Второй проблемой, требующей решения в ближайшем будущем, Пестов назвал дорожно-транспортную ситуацию. По мнению главы, для ее улучшения надо увеличить пропускную способность муниципальных и региональных автомобильных дорог. В частности, проезжую часть необходимо расширить на улице 43-й Армии, подъезде к Подольску со стороны Щербинки, на Старом Варшавском шоссе.

Актуальным вопросом является нехватка мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях в микрорайонах Климовск, Кутузово, Красная горка, Центральный. Для их создания нужна соответствующая материальная база, отметил Пестов.

Кроме того, Подольск испытывает потребность в строительстве второй очереди городских очистных сооружений на Домодедовском шоссе, а также магистральных коллекторов в целях переключения стоков и вывода из эксплуатации изношенных очистных сооружений. Для этого в микрорайон Климовск, поселки Быково, Сынково и Поливаново надо провести инженерные коммуникации.

Глава городского округа также добавил, что земельные участки, выделенные многодетным семьям Подольска на территории других муниципальных образований Московской области, нуждаются в обеспечении инженерными коммуникациями и подъездными дорогами.

«В целом на решение пяти самых актуальных проблем округа в ближайшие несколько лет требуется 13 миллиардов рублей», – заключил Пестов.