РИАМО - 28 дек. Жители и гости Москвы 21 января смогут наблюдать первое в новом году лунное затмение, также 4 января на небе можно будет увидеть уникальное астрономическое явление - звездный дождь, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Уникальные астрономические явления — звездный дождь и лунное затмение — смогут наблюдать москвичи в начале 2019 года. Своих пиков они достигнут 4 и 21 января», - говорится в сообщении.

Москвичи смогут увидеть первое в этом году полное лунное затмение 21 января. Диск Луны полностью уйдет в тень от Земли в 08:12. Для наблюдений могут понадобиться телескопы и бинокли, но при удачной погоде рассмотреть Луну можно будет и без специальной оптики. Затмение начнется в 06:34 и завершится в 09:51 по московскому времени.

«Затмения Луны происходят только в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Они бывают полные и частные — в зависимости от того, закрывает тень Земли весь лунный диск или только его часть. В момент, когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого явление еще называют «кровавой Луной», - отмечается на сайте

Также январский звездопад обещает стать одним из самых ярких в наступающем году. В ночь на 4 января можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. При благоприятной погоде метеоры получится увидеть без специального оптического оборудования. Помешать наблюдению может только облачность.

«Начало каждого года знаменуется фейерверком метеорного потока Квадрантиды, который длится с 28 декабря по 12 января. Пик звездопада в этом году придется в ночь на 4 января. Это удивительное зрелище, когда на звездном небе внезапно вспыхивают метеоры. Создается впечатление, что упала звезда. Однако падают не звезды, а маленькие частички пыли от астероида, которые с большой скоростью входят в атмосферу Земли и сгорают», - отметил представитель пресс-службы Московского планетария.

Квадрантиды — ежегодный метеорный поток. Он считается одним из самых ярких звездопадов года наравне с такими потоками-гигантами, как Геминиды (в декабре) и Персеиды (в августе). Источник Квадрантид был неизвестен вплоть до 2003 года, пока астроном из Нидерландов Питер Дженнискенс не нашел свидетельства того, что поток связан с небольшим астероидом — обломком кометы, разрушившейся около 500 лет назад.