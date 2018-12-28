РИАМО - 28 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с исполняющей обязанности главы Рузского городского округа Татьяной Витушевой, Воробьев подчеркнул, что создание рабочих мест должно стать главной задачей при развитии муниципалитета.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с повышением инвестиционной привлекательности округа.

«Мы должны создавать рабочие места, привлекать инвестиции на территорию Рузского городского округа. Хотя во многом она (территория - ред.) рекреационная, вместе с тем создание рабочих мест должно стать главной задачей. Кроме хозяйственных, бытовых вопросов - уборка снега, вопросы ЖКХ, ремонт подъездов, - стратегически важно, чтобы мы развивали экономику», — сказал Воробьев.

Витушева, приступившая к исполнению обязанностей руководителя муниципалитета в декабре, доложила о планах по экономическому развитию городского округа.

«Мы с советом депутатов уже расставили приоритеты экономического развития городского округа. Ищем конструктивные решения. Все в округе понимают, что это очень важно», - отметила Витушева.

Она добавила, что в 2019 году одно из ведущих предприятий Рузского городского округа «Кофейня на паях» планирует расширить производство. Объем инвестиций составит более 3 миллиардов рублей, будет создано дополнительно 135 рабочих мест.

Витушева также доложила о ходе работ по уборке и вывозу снега и готовности городского округа к новогодним праздникам.

«В первую очередь жители обращают внимание на снежные заносы, чистку дорог, улиц, дворов. Всю эту работу мы ведем практически круглосуточно. Еще один момент, который очень волнует жителей, - оформление населенных пунктов к празднованию Нового года. Очень важно было первым делом украсить Рузу - мы поставили елки, повесили новогодние гирлянды, город сейчас выглядит наряднее. Также украшаем поселок Тучково, другие отдаленные населенные пункты», — уточнила исполняющая обязанности главы.

В числе приоритетных направлений работы на ближайшую перспективу выделены задачи по модернизации системы здравоохранения городского округа.

«Все эти вопросы мы обсудили с активом и депутатами очень подробно и наметили дорожную карту с конкретными сроками реализации», — подчеркнула Витушева.

В рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» в 2019 году планируется провести капитальный ремонт в трех медицинских учреждениях городского округа: Рузской районной больнице, Тучковской районной больнице и психиатрической больнице №4. Также завершают строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Лыщиково.

По программе «Образование Подмосковья» в 2019 году планируется начать строительство двух школ в поселке Тучково на 400 и 550 мест.