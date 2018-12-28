РИАМО - 28 дек. Аналитики портала SuperJob.ru изучили потенциальный спрос на специалистов в области IT и составили список вакансий, которые будут востребованы в 2019 году, сообщает «Российская газета».

«Так, из-за высокого темпа развития мобильных приложений в следующем году продолжится рост спроса на разработчиков приложений для iOS и Android. Но пока что конкуренция в данном сегменте довольно низкая - менее двух человек на место. При этом средняя зарплата по Москве 130-140 тысяч рублей, а зарплатный максимум - 300 тысяч в месяц», - говорится в материале.

Кроме того, в следующем году будет увеличиваться спрос на UI/UX-дизайнеров (занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов, в которых удобство использования так же важно, как и внешний вид). Конкурс на данную вакансию составляет 2,5 соискателя, а средняя зарплата в Москве 110-120 тысяч рублей, зарплатный максимум - 250 тысяч.

Возросшие требования к качеству программных продуктов приводят к увеличению спроса на специалистов по тестированию/QA: востребованы и молодые специалисты, которых компании готовы обучать, и опытные тестировщики сложных приложений, владеющие несколькими языками программирования и средствами автоматизации тестирования. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 кандидата. Средняя зарплата по Москве 80-90 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум - 250 тысяч рублей.

«Продолжится и рост спроса на аналитиков данных. Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме», - добавляется в статье.

Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков BigData: средний заработок по Москве 140-150 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум - 250 тысяч рублей.