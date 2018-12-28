РИАМО – 28 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига, документ вступит в силу с 1 июня следующего года, сообщает Газета.ru.

Подписанный закон был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Операторы обязаны предоставлять абонентам «одинаковые условия оказания услуг». Это означает, что все абоненты должны платить за связь фиксированную сумму в любом регионе России, вне зависимости от того, где они приобрели номер», - поясняется в материале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что данный закон позволит гражданам сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными и коллегами, проживающими в других регионах страны.

С 1 июня 2019 года пользователи мобильной связи смогут сэкономить примерно 36 миллиардов рублей.

Отмена роуминга внутри страны обсуждалась крупнейшими операторами мобильной связи России и ранее, однако это делалось из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Также на три сотовых оператора был наложен штраф за завышение цен на роуминг. «Вымпелком», МТС и «Мегафон» получили штрафы на 737,5 тысяч рублей каждый.

С августа 2017 года крупнейшие сотовый операторы России должны были отменить внутрисетевой роуминг. Соответствующее предписание им отправила ФАС. В марте 2018 года ведомство возбудило против операторов «большой тройки» антимонопольные дела из-за невыполнения требований.

Депутаты Госдумы приняли 19 декабря закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории Российской Федерации.