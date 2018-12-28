РИАМО - 28 дек. Советские фильмы из коллекции Госфильмофонда покажут в кинотеатре «Иллюзион» в Москве в рамках программы «Праздничная сказка», бесплатные сеансы пройдут с 30 декабря по 12 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Кинотеатр «Иллюзион» порадует зрителей новогодней программой «Праздничная сказка». С 30 декабря по 12 января здесь будут проходить показы советских фильмов из коллекции Госфильмофонда», - говорится в сообщении.

Зрители смогут посмотреть картины режиссеров Александра Птушко, Александра Роу, Геннадия Казанского, а также анимацию Юрия Норштейна и другие. Их покажут с 35-миллиметровой пленки. Вход на сеансы свободный, но по предварительной регистрации.

«Откроет программу фильм Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелаи «Снежная сказка». В канун Нового года мальчик Митя в шутку рассказывает друзьям о волшебной силе его детских игрушечных часиков. Он говорит, что в их власти остановить время и даже оживить снежную бабу. Ему, конечно, никто не верит, однако его фантазии неожиданно становятся реальностью. Картину покажут 30 декабря. Начало в 13:30», - говорится в сообщении.

В первый день нового года зрителей ждет картина про Снежную королеву. Начало сеанса в 15:15.

«Улыбнуться проделкам весельчака Буратино зрители смогут 2 января. В 15:00 в «Иллюзионе» покажут фильм Александра Птушко «Золотой ключик». Эту версию сказки о приключениях деревянной куклы, которую шарманщик по имени Карло вырезал из полена, сняли в 1939 году», - добавляется в материале.

Другую картину Птушко под названием «Садко» зрители смогут увидеть 3 января. Начало сеанса в 12:50.

Культовые анимационные работы классика советской и российской мультипликации Юрия Норштейна покажут 4 января. Зрители увидят три короткометражных шедевра — «Ежик в тумане», «Лиса и заяц» и «Сказка сказок». Начало в 13:50.

В канун Рождества в кинотеатре покажут сказку Александра Роу «Марья-искусница». Это история о том, как вернувшийся в родные края солдат помог мальчику Иванушке спасти его маму, похищенную водяным царем.

Кроме того, 7 января в «Иллюзионе» покажут сказку «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятую по повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Начало сеанса в 13:30. А картину Роу под названием «Морозко» можно будет увидеть 8 января, начало в 14:00.

«Завершит программу лента «Варвара-краса, длинная коса». Решив устроить судьбу единственной дочери, Чудо-юдо похищает с земли царевича, но тот оказывается ненастоящим. Чтобы уберечь своего истинного наследника, царь Еремей подменил его на рыбацкого сына еще в младенчестве. Теперь настоящего Андрея Еремеевича готовят в престолонаследники. Узнав об обмане родителя, он бросается на выручку лжецаревичу. Картину покажут 12 января. Начало в 10:00», - уточняется на сайте.