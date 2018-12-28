РИАМО - 28 дек. В Москве с 22:00 пятницы и до 3 января 2019 года изменятся некоторые маршруты наземного городского транспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это сделано для того, чтобы добраться до площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» москвичам и гостям города было проще», - говорится в сообщении.

Автобусы будут следовать по маршрутам: М1 — от больницы МПС до площади Тверская Застава (станция метро «Белорусская»), а автобусы под номером М1 плюс М27 — от улицы Кравченко до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М27 до станции метро «Парк Победы».

Маршрут под номером М2 плюс М3 будет следовать от остановки «Фили» до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М3 до стадиона в «Лужниках». Чтобы доехать от станции метро «Лубянка» до Рижского вокзала, можно воспользоваться автобусом М9. М3 будет курсировать от станции метро «Семеновская» до станции метро «Лубянка».

На автобусе М6 москвичи и гости столицы смогут проехать по маршруту от станции метро «Нагатинская» со следующими остановками: Никитские Ворота — Никитский бульвар — улица Знаменка — Боровицкая площадь, далее своим маршрутом. К остановке «Силикатный завод»: станция метро «Библиотека имени Ленина» — Новый Арбат — Садовое кольцо — Кудринская площадь и далее своим маршрутом.

М10 будет курсировать от Лобненской улицы до остановки «Улица Малая Дмитровка» (Пушкинская площадь), далее в обоих направлениях по Страстному и Петровскому бульварам до станции метро «Трубная».

На М27 можно будет добраться от Карачаровского путепровода до станции метро «Лубянка», а автобусы под номером М1 плюс М27 будут ходить от станции метро «Парк Победы» до «Библиотеки имени Ленина», далее по маршруту М1 до улицы Кравченко.

Также изменится движение автобусов №№144, 904, 101, С43.

Кроме того, 29 декабря в течение всего дня не будет работать автобусный маршрут К.