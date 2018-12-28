РИАМО – 28 дек. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала stories в своем аккаунте в Instagram, где поздравила подписчиков с наступающим Новым годом и пригласила их на центральную новогоднюю ярмарку Подмосковья.

Ранее певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов также пригласили жителей Московской области посетить центральную новогоднюю ярмарку, которая открылась в подмосковном Красногорске у выставочного комплекса «Крокус Экспо».

«Дорогие друзья! Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством и приглашаю всех на Центральную новогоднюю ярмарку Подмосковья в «Крокус Сити». Посмотрите, как здесь красиво! Так что добро пожаловать!» — сказала Бузова.

На ярмарке представлена продукция 45 производителей региона. Стенды оформлены в виде небольших деревянных шале, где посетители могут приобрести изделия народных промыслов, павловопосадские платки, шкатулки, варежки, изделия из гжели, новогодние игрушки, продукты.

Также установят более десяти шале, где гости смогут перекусить горячими домашними пирогами, блинами, пончиками, варениками, а также выпить горячий чай, глинтвейн, сбитень или медовуху.

Три раза в день посетители смогут увидеть mapping – объемную видеопроекцию на здание «Крокус Экспо», видеоролик знакомит с культурой подмосковных городов.

На ярмарке также разместились фото-зоны и елочный базар. Гости могут принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних украшений и сувениров, посмотреть выступление аниматоров, посетить творческую лабораторию «Зал ожидания», интерактивную зону «Подмосковный вокзал».

Ярмарка будет работать до 8 января с 12:00 до 20:00, за исключением 1 января.

В регионе реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.