РИАМО - 28 дек. Москвичи и гости столицы в новогодние праздники смогут бесплатно посетить более 80 музеев и выставок города, площадки будут работать со 2 по 8 января по своему обычному графику, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В новогодние праздники будут бесплатно работать 82 учреждения столичного департамента культуры — музеи, галереи и выставочные залы. Это Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, музей-заповедник «Коломенское» и многие другие», - говорится в сообщении.

Со 2 по 8 января посетить эти культурные площадки можно будет бесплатно и без предварительной записи. Они будут работать по своему обычному графику. Для того, чтобы попасть в любой из столичных музеев, необходимо сначала получить бесплатный билет в кассе. Никаких документов для этого не потребуется.

«В новогодние каникулы можно будет отдохнуть как на городских праздничных площадках, так и в городских музеях. В январские праздники здесь пройдет множество познавательных экспозиций и выставок, часть из них будут посвящены новогодней и рождественской тематике», — отметил генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

Так, в Центре Гиляровского будет проходить выставка «История новогодней игрушки». Гости увидят шесть елок, каждая из которых украшена в традициях разных эпох. Например, здесь можно будет увидеть елочные игрушки дореволюционных лет и 1980-х годов.

В Доме Гоголя 6 января состоится новогодний фестиваль «Снежный Гоголь». Он начнется в 12:00 в сквере на Никитском бульваре и закончится в 18:00. Гостей ждут традиционные народные игры, конкурсы и рождественские обрядовые колядки.

Музей Москвы приглашает на выставку «Вечерняя Москва», на которой представлены фотографии и предметы быта горожан, живших в XIX и XX веках.

Кроме того, с 14 декабря по 13 января в столице проходит главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». На 78 площадках можно посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные. Площадка на Красной площади работает ежедневно с 10:00 до 23:30.