РИАМО - 28 дек. В столичных воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в пятницу утром задержали и отменили 37 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Внуково» пять рейсов задержали, один отменили. В «Домодедове» задержали 21 рейс и еще три отменили. В «Шереметьеве» задержано семь рейсов, отмененных нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены доводится до пассажиров перевозчиком или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.