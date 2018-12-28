РИАМО - 28 дек. На портале «Окно в город» в новогодние праздники можно будет посмотреть онлайн-трансляцию праздничных гуляний в Москве, зрители смогут увидеть мероприятия, проходящие на разных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В дни зимних каникул на портале «Окно в город» можно будет смотреть онлайн-трансляции праздничных гуляний. Зрители увидят, как отмечают новогодние праздники на центральных улицах Москвы», - говорится в сообщении.

Камеры столичной системы видеонаблюдения покажут самое сердце города — Красную площадь, а также Манежную и Театральную площади, Лубянку и улицу Кузнецкий Мост.

«Новый год — один из самых любимых праздников россиян. Зрители увидят нарядные елки, красочные театральные представления и спортивные состязания и смогут выбрать место для прогулок», — отметил начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

В объективы камер попадут различные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». Посетителей ждут зрелищный ледовый балет, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.

Трансляции можно будет посмотреть с 3 января по 8 января с 12:00 до 22:00.

«Окно в город» — портал, разработанный специалистами столичного департамента информационных технологий. В этом году все желающие могли посмотреть, как проходили масленичные гулянья, «Круг света», Московский осенний фестиваль.