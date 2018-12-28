РИАМО - 28 дек. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня, 28 декабря, ожидается облачная, умеренно морозная погода с содержанием кислорода превышающим норму. Время от времени будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7-5 градусов, в Подмосковье - минус 10-5», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного подрастет и к середине дня достигнет отметки 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что высокая влажность воздуха и колебания атмосферного давления остаются факторами риска для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми проблемами, особенно с неустойчивыми сосудистыми реакциями.