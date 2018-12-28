РИАМО - 28 дек. Десять пар смогут пожениться в ночь с 28 на 29 декабря - в карнавальную ночь - в подмосковном Красногорске.

Карнавальная ночь пройдет в стенах Московского областного Дворца бракосочетания №2 в торгово-развлекательном комплексе «Вегас» в Красногорске.

Одновременно планируют заключить брак 10 пар.

Заключение брака в карнавальную ночь – это оригинальная идея для молодоженов и прекрасная возможность устроить себе и близким двойной праздник.