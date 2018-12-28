РИАМО - 28 дек. Аэроэкспрессы, курсирующие между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово», с пятницы начнут делать промежуточную остановку на новой платформе «Верхние Котлы» Павелецкого направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Поезда будут прибывать на промежуточную станцию через 7 минут после отправления с Павелецкого вокзала и через 35 минут после отправления из аэропорта.

«На платформе («Верхние Котлы» – ред.) уже установлены кассы и билетопечатающие автоматы компании для удобства пассажиров. Зоны прохода к аэроэкспрессам отмечены соответствующими навигационными указателями», – отмечается в материале.

Для прохода к поезду пассажиру необходимо будет предъявить билет при входе на платформу и сохранять его до конца поездки.

«Появление промежуточных остановок «Аэроэкспресс» – это, прежде всего, новый уровень комфорта для пассажиров. Они могут выбрать наиболее удобное для них место посадки и высадки, осуществить пересадку с аэроэкспресса на нужный вид городского транспорта. А для жителей прилегающих районов дорога в аэропорт «Домодедово» теперь будет занимать всего 35 минут», – заявила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

С платформы «Верхние Котлы» можно сделать пересадку на одноименную станцию МЦК, а также на автобусы, троллейбусы и трамваи.

«В пешей доступности находится станция «Нагатинская «Серпуховско-Тимирязевской линии метро», – поясняется в материале.

В сентябре «Аэроэкспресс» запустил первую промежуточную остановку на Шереметьевском направлении на платформе «Окружная», где можно сесть в поезд, следующий в сторону аэропорта.

«Посадка в сторону Белорусского вокзала не осуществляется», – подчеркивается в сообщении.