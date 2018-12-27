РИАМО - 27 дек. В центре Москвы двое вооруженных неизвестных напали на мужчину, сидевшего в своем автомобиле и похитили у него крупную сумму денег, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Примерно в 18 часов в Большом Козихинском переулке двое неизвестных подсели в автомобиль к мужчине и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили у него крупную сумму денег. Затем скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас принимаются все меры для розыска грабителей. Сумма причиненного ущерба устанавливается.