РИАМО - 27 дек. В центре Москвы двое вооруженных неизвестных напали на мужчину, сидевшего в своем автомобиле и похитили у него крупную сумму денег, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Примерно в 18 часов в Большом Козихинском переулке двое неизвестных подсели в автомобиль к мужчине и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили у него крупную сумму денег. Затем скрылись», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас принимаются все меры для розыска грабителей. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
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