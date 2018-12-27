РИАМО - 27 дек. Певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов пригласили жителей Московской области посетить центральную новогоднюю ярмарку, которая открылась в подмосковном Красногорске у выставочного комплекса «Крокус Экспо».

Видеообращение артистов опубликовала в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Всем счастья, всем здоровья, всем улыбок и удачи, всего самого наилучшего! Приглашаем вас на центральную новогоднюю ярмарку Подмосковья в «Крокусе», не пропустите!» – сказал Лепс.

На ярмарке представлена продукция 45 производителей региона. Стенды оформлены в виде небольших деревянных шале, где посетители могут приобрести изделия народных промыслов, павловопосадские платки, шкатулки, варежки, изделия из гжели, новогодние игрушки, продукты.

Также установят более десяти шале, где гости смогут перекусить горячими домашними пирогами, блинами, пончиками, варениками, а также выпить горячий чай, глинтвейн, сбитень или медовуху.

Три раза в день посетители смогут увидеть «mapping» – объемную видеопроекцию на здание «Крокус Экспо», видеоролик знакомит с культурой подмосковных городов.

На ярмарке также разместились фото-зоны и елочный базар. Гости могут принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних украшений и сувениров, посмотреть выступление аниматоров, посетить творческую лабораторию «Зал ожидания», интерактивную зону «Подмосковный вокзал».

Ярмарка будет работать до 8 января с 12:00 до 20:00, за исключением 1 января.