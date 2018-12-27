РИАМО - 27 дек. В подмосковном Красногорске 29 декабря откроется первый этап развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, также будет открыто движение без светофоров по съезду с Ильинского на Волоколамское шоссе в сторону области, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Двадцать девятого декабря мы готовы открыть движение по транспортной развязке на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в Красногорске. Первый этап обеспечит бессветофорное движение по путепроводу основного хода из Москвы в Красногорск, из Красногорска в Москву по Волоколамскому шоссе», - сказал Гержик в эфире телеканала «360».

Он отметил, что также будет открыто движение без светофоров по съезду с Ильинского на Волоколамское шоссе в сторону области.

«Это существенно улучшит транспортную ситуацию в Красногорске. Полный ввод объекта мы обеспечим к лету следующего года», - добавил Гержик.