РИАМО - 27 дек. Партию иностранных гвоздик, зараженных цветочным трипсом, уничтожили в Подмосковье после проверки специалистов Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск, Московская область - ред.) при досмотре срезов цветов гвоздики (Италия) специалисты выявили карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – добавляется в материале.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.