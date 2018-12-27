РИАМО - 27 дек. В подмосковной Дубне мост через Волгу решил многие транспортные проблемы в округе, на мосту также установили и смонтировали архитектурную подсветку, сообщил в четверг глава городского округа Максим Данилов.

«Мы ровно месяц назад открывали мост. Сегодня это главная транспортная артерия города, которая очень много решила транспортных проблем», - сказал Данилов в эфире телеканала «360».

Он добавил, что на мосту установили и смонтировали архитектурную подсветку, более 2 тысяч прожекторов освещают мост над Волгой в Дубне.

«Жители просили осветить мост, сделать его красивым. Я вижу, что строители выполнили свое обещание. Мост не только функционально полезен, но еще и радует глаз», - добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мост через Волгу в Дубне, о котором жители мечтали 50 лет, открыли на два месяца раньше срока. Мостовой переход через Волгу в Дубне считается одним из крупнейших строительных объектов в России на данный момент. Мост относится к уникальным искусственным сооружениям – расстояние между русловыми опорами превышает 100 метров, а конкретно составляет 168 метров. Такая ширина пролета позволяет сохранить полноценное судоходное движение по реке.