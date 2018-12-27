РИАМО - 27 дек. Специалисты Россельхознадзора приостановили оформление лекарственных средств, поступивших в Московский регион из Испании, в связи с неверными данными о весе продукции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее на пограничном контрольном ветеринарном посту ООО «Автологистика» было приостановлено оформление трех транспортных средств с лекарственными средствами для продуктивных животных общим весом 16,7 тонны. Лекарственные средства поступили из Испании.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что при пересечении внешней границы ЕАЭС в белорусском пункте пропуска и внесении информации в электронную автоматизированную систему «Аргус» неверно списан вес ввезенной продукции», – говорится в сообщении.

Груз задержан до внесения корректных записей в журнал учета электронной автоматизированной системы.