РИАМО - 27 дек. В 2018 году при участии Корпорации развития Московской области (КРМО) в регион привлечено 29 новых зарубежных инвесторов, общий объем заявленных инвестиций по проектам превышает 19,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Из 29 новых инвесторов, которых привлекла корпорация в этом году, семь компаний – это предприятия с объемом инвестиций более 1 миллиарда рублей. Кроме того, даже в столь напряженный период на внешнеполитической арене мы активно работаем с иностранными инвесторами – в этом году КРМО привлекла девять компаний с участием иностранного капитала. Эти результаты красноречиво свидетельствуют об инвестиционном климате, созданном в Московской области», – подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора КРМО Антон Афанасьев.

В соответствии с инвестпланами на новых производственных объектах планируется создать около 4 тысяч рабочих мест.

Он отметил, что некоторые из инвесторов, которые разместились в этом году на арендных площадях и изначально заявили небольшой объем начальных вложений, в перспективе рассматривают возможности для расширения своих производственных мощностей за счет строительства новых промышленных объектов.

«Для бизнеса важно максимально быстро начать работать, поэтому многие резиденты размещаются в готовых помещениях и сразу начинают производственную деятельность. Девять инвесторов, среди которых компании Sysmex «Сибэкохм», НПО «Перспектива» и другие, локализованные в этом году, уже работают. При поддержке корпорации от подписания инвестсоглашения до запуска предприятия на площадках Brownfield в среднем проходит 5-7 месяцев», – сказал Афанасьев.

По его словам, для старта нового производства практически «с нуля» – это очень хороший темп. При этом многие из таких резидентов уже сегодня планируют увеличение мощностей за счет строительства новых собственных заводов

Корпорация развития Московской области в полной мере выполняет поставленные перед ней задачи, считает заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«За последние два года корпорация привлекла в Подмосковье более 50 новых промышленных предприятий, которые инвестируют в регион порядка 45 миллиардов рублей и создадут почти 8 тысяч рабочих мест для жителей области. Многие из новых резидентов уже работают, другие - строят свои заводы. КРМО, как институт созданный правительством Московской области, сегодня работает на высоком уровне и решает поставленные задачи. Уверен, что в следующем году Корпорация улучшит свои результаты», – заключил Хромов.