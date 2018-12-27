РИАМО - 27 дек. В городском округе Пущино в Московской области запустили газораспределительную станцию «Михайловка», которая обеспечит газом около 30 населенных пунктов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Эта станция позволит 30 населенных пунктов газифицировать – это маленькие населенные пункты, которые находятся в окружении», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов добавил, что крупным потребителем ГРС «Михайловка» будет индустриальный парк «Пущино» фармацевтической направленности.

Ранее заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов сообщил, что в индустриальном парке появится более 2 тысяч рабочих мест. Инфраструктура индустриального парка будет закончена к концу 2019 года. Строительство инвесторы смогут начать с лета.