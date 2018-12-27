РИАМО - 27 дек. Свыше 50 заводов откроют в Подмосковье по итогам 2018 года, это позволит обеспечить рост экономики, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы откроем порядка 55 заводов, фабрик, которые позволят нам обеспечить и рост экономики, и создать новые рабочие места», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов сообщал, что в регионе открываются десятки заводов, более 30 новых и более 80 модернизируются ежегодно. В 2018 году также на 15% выросли инвестиции в основной капитал.

Кроме того, Воробьев на заседании Высшего совета Московской области рассказал, что в этом году в новые производства было инвестировано 817 миллиардов рублей.