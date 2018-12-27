РИАМО - 27 дек. Начиная с 30 декабря изменится график работы катка «Ракета» в праздничные и выходные дни: два последних сеанса будут объединены, а 9 января катки «Ракета» и «Цветник» будут закрыты для посещения, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Катки «Цветник» и «Ракета» 31 декабря работают с 17:30 до 20:00 (кассы открываются в 17:30, закрываются в 19:10) и с 21:00 до 03:00 (кассы открываются в 20:45, закрываются в 02:10). Кассы на технический перерыв будут закрыты с 23:50 до 00:10. Детская площадка используется для организации события и закрыта для посетителей», – говорится в сообщении.

Горка «Север», павильон «Керлинг», площадка «Юкигассен» и Снежный городок, площадка для детских снегоходов, 31 декабря работают с 11:00 до 03:00. Кассы в павильоне «Керлинг» и на площадке «Юкигассен» работают c 11:00 до 02:10, кассы на горке «Север» работают с 11:00 до 02:30. Технический перерыв в кассах — с 23:50 до 00:10.

1 января каток «Цветник», включая детскую площадку, работает с 13:00 до 15:30 (кассы открываются в 13:00, закрываются в 14:40), с 16:30 до 18:30 (кассы открываются в 16:15, закрываются в 17:40), с 19:30 до 23:00 (кассы открываются в 19:15, закрываются в 22:10).

Каток «Ракета» работает с 14:00 до 16:30 (кассы открываются в 14:00, закрываются в 15:40), с 17:30 до 23:00 (кассы открываются в 17:15, закрываются в 22:10). Горка «Север», павильон «Керлинг», «Юкигассен», Снежный городок, площадка для детских снегоходов, работают с 13:00 до 23:00.

30 декабря, 2–8 января и до конца сезона по выходным и праздничным дням каток «Ракета» работает с 10:00 до 13:30, с 14:30 до 16:30, с 17:30 до 23:00. Со 2 января остальные площадки Города зимы работают в обычном режиме по расписанию.

9 января на катках «Ракета» и «Цветник», включая детскую площадку, технический день – катки закрыты для посещения.