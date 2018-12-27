РИАМО - 27 дек. На Ярославском вокзале в столице вечером в четверг скопилось множество людей из-за задержек электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги, передает корреспондент РИАМО.

На Ярославском вокзале скопилась толпа народа сразу за павильонами входа-выхода к электричкам. Поезда задерживаются из Софрина, Сергиева Посада, Александрова, Красноармейска. Часть электричек также задерживается по направлению в Пушкино.

Некоторое время назад объявили посадку на электричку до Александрова. Большинство людей поспешили сесть в поезд.

Ранее в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании сообщалось о задержках в движении поездов на Ярославском направлении МЖД из-за заглохшей фуры на переезде.