РИАМО - 27 дек. Спасатели оперативно потушили возгорание в доме на бульваре Адмирала Ушакова в столичном районе Южное Бутово, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

В 19:38 поступило сообщение о пожаре на бульваре Адмирала Ушакова, дом 12. Происходило загорание перекрытий и утеплителя между этажами двухэтажного здания. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

«В 20:04 пожар был локализован, а в 20:08 – ликвидирован. В целях безопасности люди вышли из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.