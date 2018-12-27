РИАМО - 27 дек. Задержки на Ярославском направлении Московской железной дороги возможны вечером в четверг из-за заглохшей на переезде грузовой фуры, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Возможны задержки в движении поездов на Ярославском направлении из-за заглохшей фуры на железнодорожном переезде. На данный момент фуру убрали», – говорится в сообщении.

Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.