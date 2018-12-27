РИАМО - 27 дек. В Солнечногорском районе Подмосковья по просьбе детей организуют новогоднюю вечеринку в ночь на 1 января, представление начнется в 20:00 31 декабря, сообщил глава муниципалитета Владимир Слепцов.

В ходе традиционного эфира на телеканале «360» с губернатором Московской области Андреем Воробьевым дети Солнечногорского района попросили устроить вечеринку в честь Нового года.

«Мы эту вечеринку сделаем. Она состоится (в ночь – ред.) с 31 декабря на 1 января. Начнется новогоднее представление с 20:00 и будет идти всю новогоднюю ночь», - сказал Слепцов.

В регионе реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.