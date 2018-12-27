РИАМО - 27 дек. В Московской области за последние годы свыше 400 населенных пунктов были присоединены к газовым сетям, сообщил в четверг министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов.

«Ни один проект не может быть реализован без присоединения к газовым сетям. В рамках губернаторской программы газификации за последние годы, как мы знаем, много делается для присоединения населенных пунктов. Более 400 были присоединены к газовым сетям», – сказал Неганов в эфире телеканала «360».

Он добавил, что было также присоединили к газовым сетям пять крупных индустриальных парков и другие инвестиционные проекты.

«Создавались условия для раскрытия газораспределительных станций. За последние два года 17 ГРС были раскрыты на объем 200 тысяч кубов. Это очень большие суммы. Это почти 100 тысяч новых потенциальных потребителей может зайти на ГРС», – отметил Неганов.

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Порядка 153 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома. Обо всех объектах программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе «Программа газификации Московской области» на сайте «Мособлгаза».