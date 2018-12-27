РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым 2019 годом и поблагодарил их за оценку работы властей Подмосковья.

«Я хочу пожелать всем здоровья в семьях, тепла, благополучия. Хочу пожелать, чтоб у всех была достойная, хорошая работа, чтобы мы гордились нашими городами, нашим Подмосковьем и страной. С наступающим Новым годом, добра и любви», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Также Воробьев поблагодарил жителей.

«Я очень благодарен жителям, которые подсказывают нам, оценивают нашу работу, критикуют, замечания шлют. Для нас это бесценно. Потому что, если есть обратная связь, значит, ты можешь претендовать на успех и результат, на победу», - отметил Воробьев.