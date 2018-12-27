РИАМО - 27 дек. Двухэтажное выселенное здание загорелось в Пресненском районе столицы, в настоящий момент возгорание удалось локализовать, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре на улице Малая Грузинская, дом 25, строение 1, поступило в столичный главк МЧС России в 17:44. Произошло загорание в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

«На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. В 19:58 пожар был локализован. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.