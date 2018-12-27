РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил сноуборд 17-летнему воспитаннику школы-интерната в Сергиевом Посаде Артуру Коротаеву в рамках акции «Стань Дедом Морозом!».

«Министерство образования организовало акцию для детей из детских домов. Порядка 500 писем поступило. Я тоже поучаствовал, одно письмо взял. Примите от нас подарок. Как известно, в Новый год мечты сбываются, и я благодарен всем, кто принял участие в этой акции. Вот и мы свою лепту внесли. Это наш подарок. Я думаю, вам понравится. Вы сможете подняться на Эльбрус, а, самое главное, с него безопасно съехать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Коротаев поблагодарил губернатора за подарок.

«Я занимаюсь сноубордом уже два года. И хотел бы продолжить, когда выйду из стен интерната. Нашел друзей, они мне предлагают поехать на Эльбрус. Я смогу теперь съездить. Спасибо большое», - рассказал Коротаев.

В Подмосковье прошла акция «Стань Дедом Морозом!», в рамках которой любой желающий мог передать новогодние подарки для воспитанников детских домов. Чтобы принять участие в акции, нужно было зайти на сайт детского дома, посмотреть пожелания детей и выбрать, кому будет вручен подарок. Передать подарок можно было либо в министерстве образования Московской области, либо в территориальном управлении опеки и попечительства, либо в самом детском образовательном учреждении.