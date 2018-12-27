РИАМО - 27 дек. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 29-летней женщины, которая 23 декабря выехала из Москвы в Тулу на своей машине, подобрала попутчика и пропала, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«В следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 29-летней женщины. По поручению исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрея Стрижова по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сказала Иванова.

По ее словам, вечером 23 декабря женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы на личном автомобиле Audi A4 в Тулу. Через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге столицы в ее машину подсел мужчина. После этого авто продолжило движение в сторону Московской области.

«До настоящего времени местонахождение женщины не установлено. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Устанавливается лицо, возможно, причастное к совершению преступления», – добавила собеседник агентства.

По данным СМИ, 29-летняя Ирина Ахматова 23 декабря ехала с попутчиками, которых нашла с помощью сервиса «БлаБлаКар». Последний раз на связь с мужем девушка выходила в тот же вечер в 21:15. Предпоследняя геопозиция телефона – в районе подмосковного Серпухова в 23:09. В 23:19 ее телефон уже не отвечал, потом отключился. Также сообщается, что в 6:19 мобильный включился в Ярославле.

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