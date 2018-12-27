РИАМО - 27 дек. В московском парке «Сокольники» 29 декабря будет открыт бесплатный каток с естественным льдом «Гигант», рядом можно будет взять в прокат коньки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В субботу в «Сокольниках» открывается «Гигант» – бесплатный каток с естественным льдом. В пункте проката можно арендовать коньки и защитную экипировку, там же будет сушка и гардероб. Кроме того, в этом сезоне в парке работает еще один бесплатный каток – «Сказка в лесу», – написал Собянин в Twitter-аккаунте.

Как уточняется на официальном сайте мэра города, тема зимнего сезона в «Сокольниках» — «Парк в классике». Для посетителей подготовили пять развлекательных программ. Также там работает площадка фестиваля «Путешествие в Рождество», открыты каток «Лед» и самая длинная в Москве горка для катания на тюбингах «Всепогорка».

Кроме того, на территории парка проложено более 50 километров лыжных маршрутов.

В новогоднюю ночь гостей парка ждет «Шоу стран мира». В программе – выступления коллективов народной песни, ирландские танцы, концерты популярных музыкальных групп и многое другое.

А в январе в «Сокольниках» появится «Собака-обнимака» – арт-объект в виде лохматой хаски. Ее можно будет обнять, чтобы согреться или сделать яркие фотографии.