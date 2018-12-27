РИАМО - 27 дек. В ближайшие три года в Подмосковье планируют закрыть семь-восемь детских домов, также очень важное значение имеет появление приемных семей и опекунов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы за пять лет зарыли 29 детских домов. Их осталось 15 сейчас. В следующие три года мы должны закрыть еще порядка семи-восьми детских домов. Это очень важно, потому что дети, которые по разным причинам сталкиваются с такой ситуацией, сложная судьба у них», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что очень важное значение имеет появление приемных семей и опекунов.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,6 тысячи детей-сирот, свыше 8,5 тысячи детей воспитываются в семьях усыновителей.