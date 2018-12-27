РИАМО - 27 дек. На Осташковском шоссе в подмосковных Мытищах завершили строительство последних двух домов жилищного комплекса «Мытищи Lite», их площадь составляет около 32 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Последние два дома №7 и №9 ЖК «Мытищи Lite» получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Жилой комплекс возведен на улице Красная Слобода на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «СФД». Площадь двух завершенных корпусов составляет порядка 32 тысяч квадратных метров. В новостройках готовы к заселению 302 квартиры. На прилегающей к домам территории обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, парковка. При реализации данного проекта застройщиком были учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

В настоящее время граждане, которые приобрели квартиры в последних двух домах, получают ключи.

«В составе данного жилого комплекса всего 12 многоквартирных домов. Все они достроены и введены в эксплуатацию. Также введены в эксплуатацию торгово-развлекательный центр, площадью порядка 7,5 тысяч квадратных метров и детский сад на 285 мест, расположенные на территории жилого комплекса», – добавил Гарибян.

Он уточнил, что в настоящее время завершается проектирование школы на 600 учащихся, к строительству которой застройщик планирует приступить уже в мае 2019 года.